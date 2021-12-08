Матч 6-го туру групового етапу ЛЧ між італійцями та іспанцями сьогодні, 8 грудня, не відбудеться.

У Бергамо перед протистоянням Аталанти і Вільяреала випало чимало снігу. Саме через несприятливі погодні умови зустріч і була перенесена.

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Стартовий свисток головного рефері Ентоні Тейлора мав пролунати о 22:00 за Києвом, та початок спершу був відкладений на 20 хвилин. Снігу за цей час лише побільшало, а УЄФА ухвалив рішення взагалі перенести зустріч на четвер.

Зауважимо, команді Руслана Маліновського, щоб гарантувати плей-офф Ліги чемпіонів, потрібна виключно звитяга над іспанським колективом.

UEFA has postponed Atalanta vs Villareal until Thursday due to the heavy snowfall — Italian Football TV (@IFTVofficial) December 8, 2021

A causa delle condizioni meteo avverse, il match è posticipato alle 21:20.



Due to the weather conditions, #AtalantaVillareal has been postponed to 21:20 CET.#UCL #GoAtalantaGo ️ pic.twitter.com/4ec1LvspCj — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 8, 2021

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