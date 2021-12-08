Лига чемпионов: МЮ без Роналду расписал сенсационную ничью, Лилль и Зальцбург оставили Севилью без плей-офф
Состоялись очередные поединки последнего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22. Результаты узнайте на Футбол 24.
Лига чемпионов, 6-й тур
Вольфсбург – Лилль – 1:3
Голы: Штеффен, 89 – Йылмаз, 11, Дэвид, 72, Гомес, 78
Зальцбург – Севилья – 1:0
Голы: Окафор, 50
Удаление: Жордан, 64 (вторая желтая, Севилья)
Манчестер Юнайтед – Янг Бойз – 1:1
Голы: Гринвуд, 9 – Ридер, 42
Одна из самых запутанных ситуаций была в квартете G, где каждый до последнего матча претендовал на плей-офф ЛЧ. Лилль приехал в Германию, где разгромил Вольфсбург. За действующих чемпионов Франции забивали Йылмаз в первом тайме и Дэвид с Гомесом во втором. Немцы ответили только голом престижа на последних мгновениях.
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Параллельно проходила встреча Зальцбурга и Севильи. Судьбу поединка решила одна стремительная контратака на старте второй 45-минутки, которая завершилась точным выстрелом Окафора после прострела с левого фланга от Адейеми. Лилль и Зальцбург квалифицировались в плей-офф с первой и второй ступенек соответственно. Севилья – третья. Весной ее ожидает Лига Европы. А вот для Вольфсбурга еврокубки в этом сезоне закончились.
Ральф Рангник не включил Криштиану Роналду в заявку на Янг Бойз. Но это не стало проблемой. Уже на старте Гринвуд отлично пробил, сложившись в штрафной – эффектно и результативно. Янг Бойз неожиданно сумел сравнять до перерыва – МЮ потерял сферу в опорной зоне, а Ридер ударил в дальнюю девятку. Во втором тайме команды не забивали.
"Красные дьяволы" с 11 зачетными баллами финишировали первыми в группе F. Янг Бойз с пятью пунктами остался без еврокубковой весны.