Піцерія під назвою Pizza Wolke, яка працює в німецькому місті Гіссен, отримала судовий позов від УЄФА через найменування своєї продукції.

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Заклад намагався зареєструвати товарний знак під назвою "Піца ліги шампіньйонів". Про це дізналися в УЄФА і звернулися до суду. Тепер керівники піцерії змушені будуть доводити під час засідання правомірність обраної назви страви.

Нагадаємо, вже в середині лютого будуть зіграні перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ 2021/22. Фінал турніру запланований на 28 травня.

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