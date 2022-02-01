УЕФА не будет подавать в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke, в меню которой есть пицца с названием Champignons League, которая переводится как "Лига шампиньонов" и созвучна с самым престижным евротурниром.

"Очевидно, некоторые люди раздули с этого трагедию. Похоже, в этом случае местный агент по защите товарных знаков переусердствовал и действовал слишком поспешно. Лига чемпионов может прекрасно существовать рядом с этой пиццей, название которой звучит очень аппетитно", – говорится в заявлении организации, подтверждающее, что никакого судебного иска не будет.

Напомним, уже в середине февраля будут сыграны первые матчи 1/8 финала ЛЧ 2021/22. Финал турнира намечен на 28 мая.

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