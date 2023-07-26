Сьогодні відбулись ще 4 матчі другого раунду кваліфікації ЛЧ. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів. Кваліфікація, 2-й раунд

Динамо Загреб – Астана – 4:0

Голи: Шпікіч, 36, Іванушец, 41, 43, 56

Серветт – Генк – 1:1

Голи: Рульє, 78 – Арокодаре, 21

Зріньскі – Слован Братислава – 0:1

Гол: Зуберу, 53

Брейдаблік – Копенгаген – 0:2

Голи: Ларссон, 1, Фальк, 32

Богдан Михайліченко лише вчора офіційно приєднався до загребського Динамо і поки змушений задовольнитися місцем у запасі. Партнери дуже впевнено розібралися з Астаною.

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Погром розпочав Шпікіч, а потім глядачі стали свідками бенефісу Луки Іванушеца. За попередні 25 матчів в ЛЧ вінгер Динамо міг похизуватися одним голом, зате тепер гримнув відразу хет-триком. Михайліченко вийшов на фінальні 20 хвилин, щоб зафіксувати "сухий" розгром. 4:0 – матч у Казахстані виглядає формальністю.

У парі Серветта та Генка інтриги значно більше. Суперники обмінялися голами, тому все вирішить зустріч в Бельгії. Братиславський Слован прийматиме Зріньскі з мінімальною перевагою. Все завдяки точному удару ганця Шарані Зуберу.

Копенгаген організував собі ще більший гандикап на виїзді. Данці приголомшили Брейдаблік голом на першій хвилині, а до перерви закріпили успіх. Цікавою особливістю цієї пари є сімейне протистояння. Головний тренер Брейдабліка Оскар Торвальдссон поступився сину Оррі Оскарссону, який відіграв 20 хвилин за Копенгаген.

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