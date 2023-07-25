Ліга чемпіонів. Кваліфікація, 2-й раунд

Жальгіріс – Галатасарай – 2:2

Голи: Оєвусі, 47, Казлаускас, 90+2 – Бардакчі, 75, Дервісоглу, 78

Вилучення: Казлаускас, 90+2

ГІК – Мольде – 1:0

Гол: Кескінен, 25

У північній дуелі сильнішим виявився ГІК. Фіни виграли домашній матч у Мольде. Долю зустрічі вирішив дивовижний гол – Танака та Кескінен піймали гостей з Норвегії на контратаці. Японець з власного штрафного вибив у центр поля, де Кескінен підхопив м'яч, зблизився з воротами та переграв голкіпера.

Goal! Topi Keskinen (HJK) finds himself one-on-one with the keeper after a great pass by Atomu Tanaka. He takes the shot early and scores!

UEFA CHAMPIONS LEAGUE HJK vs Molde@FootballReprt pic.twitter.com/PY3ybvt0BK — Qureshi Just That (@Qureshi_That) July 25, 2023

Литовці створили велику сенсацію. Жальгіріс на власному полі розписав нічию з зірковим Галатасараєм. Заха ще не встиг потрапити в склад турецького клубу, але Дзаньйоло, Анхеліньо та Мертенс вийшли на поле у Вільнюсі.

Жальгіріс взагалі довгий час вів у рахунку. На початку другого тайму Оєвусі вивів литовців вперед. Нігерієць скористався грубою помилкою Нельсона, вийшов під гострим кутом на воротаря та прицільно пробив.

GOL | Zalgiris 1-0 Galatasaray



️ 47’ Oyewusi



Nelsson'un hatası golle sonuçlandı.



Canlı yayın ve anlık goller için takip: @GoalHubTR pic.twitter.com/lyP9Kmy6Jf — Süper Lig - Anlık Goller (@golsuperlig29) July 25, 2023

Турки відігралися лише завдяки стандарту – Бардакчі замкнув подачу Актюркоглу. А через кілька хвилин Галатасарай забив вдруге. З ударом Мертенса голкіпер впорався, але Дервісоглу першим встиг на добивання.

Галатасарай вже святкував перемогу, однак Жальгіріс в компенсований час вирвав нічию. Казлаускас (трішки грав в Україні за Львів) ударом у дотик замкнув подачу з флангу. Матчі-відповіді відбудуться через тиждень.

СК Дніпро-1 – Панатінаїкос: стартові склади та відеотрансляція матчу кваліфікації ЛЧ – Кучер шокував вибором воротаря