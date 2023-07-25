Ліга чемпіонів: Галатасарай зганьбився в Литві, ГІК реактивним голом обіграв Мольде
Відбулися перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів. Кваліфікація, 2-й раунд
Жальгіріс – Галатасарай – 2:2
Голи: Оєвусі, 47, Казлаускас, 90+2 – Бардакчі, 75, Дервісоглу, 78
Вилучення: Казлаускас, 90+2
ГІК – Мольде – 1:0
Гол: Кескінен, 25
У північній дуелі сильнішим виявився ГІК. Фіни виграли домашній матч у Мольде. Долю зустрічі вирішив дивовижний гол – Танака та Кескінен піймали гостей з Норвегії на контратаці. Японець з власного штрафного вибив у центр поля, де Кескінен підхопив м'яч, зблизився з воротами та переграв голкіпера.
Литовці створили велику сенсацію. Жальгіріс на власному полі розписав нічию з зірковим Галатасараєм. Заха ще не встиг потрапити в склад турецького клубу, але Дзаньйоло, Анхеліньо та Мертенс вийшли на поле у Вільнюсі.
Жальгіріс взагалі довгий час вів у рахунку. На початку другого тайму Оєвусі вивів литовців вперед. Нігерієць скористався грубою помилкою Нельсона, вийшов під гострим кутом на воротаря та прицільно пробив.
Турки відігралися лише завдяки стандарту – Бардакчі замкнув подачу Актюркоглу. А через кілька хвилин Галатасарай забив вдруге. З ударом Мертенса голкіпер впорався, але Дервісоглу першим встиг на добивання.
Галатасарай вже святкував перемогу, однак Жальгіріс в компенсований час вирвав нічию. Казлаускас (трішки грав в Україні за Львів) ударом у дотик замкнув подачу з флангу. Матчі-відповіді відбудуться через тиждень.
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