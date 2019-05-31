toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ НІГЕРІЯ U-20 - УКРАЇНА U-20 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Ліга чемпіонів: лише 2 учасники фіналу потрапили у символічну збірну турніру за версією InStat

15:34 154 Читать на русском
Ліга чемпіонів: лише 2 учасники фіналу потрапили у символічну збірну турніру за версією InStat
Вірджил ван Дейк та Ліонель Мессі / Фото AP

Авторитетний портал InStat опублікував свою версію символічної збірної за підсумками ЛЧ сезону 2018/19.

 

В символічну збірну найпрестижнішого клубного турніру за версією InStat увійшли лише 2 представники фіналу. Це захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк, та його одноклубник Джордан Хендерсон.

Тоттенхем – Ліверпуль: мерсисайдці оголосили заявку на фінал Ліги чемпіонів

Повний список гравців виглядає наступним чином: Марк-Андре Тер Штеген (Барселона), Жоау Канселу, Джорджо К'єлліні (обидва – Ювентус), Вірджил Ван Дейк (Ліверпуль), Жорді Альба (Барселона), Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Хакім Зіеш (Аякс), Неймар (ПСЖ), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті), Ліонель Мессі (Барселона).

Нагадаємо, фінальна зустріч між Тоттенхемом та Ліверпулем відбудеться першого червня в Мадриді. Початок двобою о 22:00.

Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за команду Клоппа у фіналі Ліги чемпіонів

blog_ava
ЧС-2019 U-20: Нігерія – Україна: Петраков прислухався до критики, запас перевершив основу, а Лунін стукає у ворота Реала
02:00
7193
Теги
Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
4
год
:
6
хв
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук