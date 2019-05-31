Ліга чемпіонів: лише 2 учасники фіналу потрапили у символічну збірну турніру за версією InStat

Авторитетний портал InStat опублікував свою версію символічної збірної за підсумками ЛЧ сезону 2018/19.

В символічну збірну найпрестижнішого клубного турніру за версією InStat увійшли лише 2 представники фіналу. Це захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк, та його одноклубник Джордан Хендерсон.

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Повний список гравців виглядає наступним чином: Марк-Андре Тер Штеген (Барселона), Жоау Канселу, Джорджо К'єлліні (обидва – Ювентус), Вірджил Ван Дейк (Ліверпуль), Жорді Альба (Барселона), Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Хакім Зіеш (Аякс), Неймар (ПСЖ), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті), Ліонель Мессі (Барселона).

Нагадаємо, фінальна зустріч між Тоттенхемом та Ліверпулем відбудеться першого червня в Мадриді. Початок двобою о 22:00.

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