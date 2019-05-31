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Лига чемпионов: только 2 участника финала попали в символическую сборную турнира по версии InStat

15:38 30 Читати українською
Лига чемпионов: только 2 участника финала попали в символическую сборную турнира по версии InStat
Вирджил ван Дейк и Лионель Месси / Фото AP

Авторитетный портал InStat опубликовал свою версию символической сборной по итогам ЛЧ сезона 2018/19.

 

В символическую сборную смаого престижного клубного турнира по версии InStat вошли только 2 представителя финала. Это защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк, и его одноклубник Джордан Хендерсон.

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Полный список игроков выглядит следующим образом: Марк-Андре Тер Штеген (Барселона), Жоау Канселу, Джорджо Кьеллини (оба – Ювентус), Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль), Жорди Альба (Барселона), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Хаким Зиеш (Аякс), Неймар (ПСЖ), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Лионель Месси (Барселона).

Напомним, финальная встреча между Тоттенхэмом и Ливерпулем состоится первого июня в Мадриде. Начало поединка в 22:00.

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Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль
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