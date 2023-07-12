"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як проходить кваліфікація Ліги чемпіонів 2023/24.

Ліга чемпіонів 2023/24. Перший раунд кваліфікації, перші матчі

Астана (Казахстан) – Динамо Тбілісі (Сакартвело) – 1:1

Голи: Аймбетов, 11 – Сігуа, 57

ГІК (Фінляндія) – Ларн (Північна Ірландія) – 1:0

Гол: Радуловіч, 3 (пен)

Гекен (Швеція) – ТНС (Уельс) – 3:1

Голи: Садік, 7, Рюгор, 13, Ховланд, 37 – Макманус, 32

Фарул (Румунія) – Шериф (Молдова) – 1:0

Гол: Кікі, 56

Слован (Словаччина) – Свіфт (Люксембург) – 1:1

Голи: Вайсс, 25 – Штольц, 22 (пен)

Вилучення: Куцка, 45+6 (Сл)

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Максим Коваль разом з Шерифом поїхав у гості до румунського Фарула. Українець відіграв весь матч, здійснив три сейви, але від поразки свою команду не врятував. На початку другого тайму Кікі проскочив повз оборону Шерифа, обіграв Коваля та приніс перемогу Фарулу. У клубу з Констанци, до речі, майже ідентична емблема до Чорноморця.

Farul Constanța 1-0 Sheriff | Goal: David Kikipic.twitter.com/SeZyHiM1fr — FootColic ️ (@FootColic) July 12, 2023

Астана вдома не зуміла переграти тбіліське Динамо. У дебюті зустрічі спрацював казахський пресинг, завдяки якому Аймбетов відкрив рахунок. Однак по перерві Динамо відігралося. Курйозний гол після дальнього удару та влучання в стійку забив Сігуа.

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Домашні перемоги здобули чемпіони Швеції та Фінляндії. Гекен впевнено розібрався з гостями з Уельсу – Садік, Рюгор і Ховланд вразили ворота ТНС. А ГІК мінімально обіграв Ларн з Північної Ірландії – єдиний гол з пенальті забив Радуловіч.

В останньому матчі дня Слован сенсаційно розписав нічию з люксембурзьким Свіфтом. Аутсайдер відкрив рахунок з пенальті, а Вайсс красивим ударом зі штрафного відновив паритет. Весь другий тайм словакам довелося грати в меншості через вилучення Юрая Куцки. Колишній гравець Мілана, Дженоа та Парми вкусив суперника, який на нього впав.