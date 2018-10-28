Ліга чемпіонів: Хоффенхайм та Ліон розписали видовищну нічию на користь Шахтаря

В матчі 3 туру Ліги чемпіонів 2018/19 у групі F Ліон на виїзді не втримав перемогу над Хоффенхаймом.

В матчі групи F зустрічались суперники Шахтаря – Хоффенхайм та Ліон, які після двох стартових турів набрали 4 та 1 очко відповідно.

Манчестер Сіті розгромив Шахтар у матчі Ліги чемпіонів на виїзді

Рахунок в середині першого тайму відкрили гості, причому гол вийшов доволі курйозним – Хоффенхайм невдало розіграв вільний удар від власних воріт, м'яч перехопив Траоре та відправив його у ворота.

Господарі відігрались за кілька хвилин. Крамаріч після скидки партнера буквально розстріляв Лопеша з декількох метрів. Команди створили ще декілька нагод, проте перший тайм завершився із доволі закономірним рахунком 1:1.

В дебюті другої половини гри Хоффенхайм вийшов уперед. Дубль оформив Крамаріч, який після навісу Демірбая прийняв м'яч та відправив його у нижній кут воріт. Проте Ліон недовго сумував – Ндомбеле зрівняв рахунок на 59-й хвилині, вразивши ворота сильним ударом з гострого кута. Ще за 8 хвилин гості забили втретє – Депай скористався помилкою захисників та реалізував вихід віч-на-віч. Німці одразу ж пішли вперед і на останніх секундах зуміли вирвати нічию завдяки голу Жоелітона.

Цей результат влаштував Шахтар, який у паралельному матчі програв Ман Сіті. Ліон у свою чергу втратив лідерство у групі F. У французів 5 очок, 6 у Манчестер Сіті. У Шахтаря та Хоффенхайма по 2 пункти.

Ліга чемпіонів, група F, 3 тур

Хоффенхайм – Ліон – 3:3

Голи: Крамаріч, 33, 47, Жоелітон, 90+2 – Траоре, 27, Ндомбеле, 59, Депай, 67