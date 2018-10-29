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Лига чемпионов: Хоффенхайм и Лион расписали зрелищную ничью в пользу Шахтера

23 октября 23:58 635 Читати українською
Лига чемпионов: Хоффенхайм и Лион расписали зрелищную ничью в пользу Шахтера
Хоффенхайм – Лион: отчет матча / фото: ФК Хоффенхайм

В матче 3 тура Лиги чемпионов 2018/19 в группе F Лион на выезде не удержал победу над Хоффенхаймом.

В матче группы F встречались соперники Шахтера – Хоффенхайм и Лион, которые после двух стартовых туров набрали 4 и 1 очко соответственно.

Манчестер Сити разгромил Шахтер в матче Лиги чемпионов на выезде

Счет в середине первого тайма открыли гости, причем гол получился довольно курьезным – Хоффенхайм неудачно разыграл свободный удар от собственных ворот, мяч перехватил Траоре и отправил его в ворота.

Хозяева отыгрались через несколько минут. Крамарич после скидки партнера буквально расстрелял Лопеша с нескольких метров. Команды создали еще несколько моментов, однако первый тайм завершился с довольно закономерным счетом 1:1.

В дебюте второй половины игры Хоффенхайм вышел вперед. Дубль оформил Крамарич, который после навеса Демирбая принял мяч и отправил его в нижний угол ворот. Однако Лион недолго грустил – Ндомбеле сравнял счет на 59-й минуте, поразив ворота сильным ударом с острого угла. Еще через 8 минут гости забили третий раз – Депай воспользовался ошибкой защитников и реализовал выход один на один. Немцы сразу же пошли вперед и на последних секундах сумели вырвать ничью благодаря голу Жоелитона.

Этот результат устроил Шахтер, который в параллельном матче проиграл Манчестер Сити. Лион в свою очередь потерял лидерство в группе F. У французов 5 очков, 6 у Манчестер Сити. У Шахтера и Хоффенхайма по 2 пункта.

Лига чемпионов, група F, 3 тур

Хоффенхайм – Лион – 3:3

Голі: Крамарич, 33, 47, Жоелитон, 90+2 – Траоре, 27, Ндомбеле, 59, Депай, 67

Лига чемпионов3 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Лион: Вторник 23 октября 2018

Хоффенхайм
Матч окончен
3 : 3
Лион
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