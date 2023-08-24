Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації. Перші матчі

Мольде – Галатасарай – 2:3

Голи: Еллінгсен, 8, Хауген, 56 – Олівейра, 25, Ікарді, 29, Мідтшьо, 90+4

Брага – Панатінаїкос – 2:1

Голи: Руїс, 51, Джало, 73 – Мансіні, 90+5

Маккабі Хайфа – Янг Бойз – 0:0

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Наповнений зірками Галатасарай зустрів серйозний спротив від Мольде. Норвезький чемпіон потужно розпочав домашній матч і відкрив рахунок – Еллінгсен виграв повітря після подачі кутового.

До середини першого тайму Галатасарай страждав, але потім з часткою везіння перехопив ініціативу. Олівейра вирівняв ситуацію прямим ударом зі штрафного завдяки рикошету від стінки.

Далі на авансцену вийшов Ікарді. Аргентинець спершу сам забив красивий гол, а потім створив супермомент для Мертенса (м'яч пролетів повз ворота). Галатасарай забив ще раз, однак точний удар Акгюна нівелював VAR – на початку атаки судді зафіксували фол. Турки претендували на пенальті, але VAR знову був на стороні Мольде.

По перерві господарі повернули собі м'яч і задушили Галатасарай. Тиск на ворота Муслери ще раз дав результат, коли Хауген класно поклав корпус і невідпорно пробив.

Мольде дуже круто виглядав і раз по раз заходив у чужий штрафний майданчик. Кнудтзон і Хауген постійно загострювали з флангів, Брюнхільдсен виходив на ударні позиції. М'яч літав по лінії турецьких воріт, але не перетинав її.

Галатасарай з лави запасних підсилили Тете, Демірбай і Мідтшьо. Останній вирішив долю поєдинку на користь чемпіонів Туреччини. У компенсований час Ікарді вивів форварда на порожні ворота, а норвежець прибив земляків. Мольде награв на перемогу, а отримав поразку.

Панатінаїкос, який вибив СК Дніпро-1 та Марсель, поїхав у гості до Браги. Команди видали насичений рівний матч. Брага краще скористалася своїми можливостями та здобула перемогу. Перший гол забив вихованець Барселони Абель Руїс – після проходу Бруми та елегантного пасу Орти.

Греки могли розраховувати на нічию, якби краще завершували атаки. У першому таймі хороший момент змарнував Паласіос, а в другому – Шпорар не влучив у порожні ворота. Брага закріпила перевагу завдяки швидкому вкиданню аута та точному удару Джало.

Наприкінці зустрічі Панатінаїкос не скористався подарунком голкіпера, однак у компенсований час все ж відквитав один м'яч зусиллями Мансіні.

Янг Бойз і Маккабі Хайфа обійшлися без голів. Нічия перед домашньою грою робить швейцарців фаворитом на вихід у груповий раунд Ліги чемпіонів. Матчі-відповіді відбудуться 29 серпня.