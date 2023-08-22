Ліга чемпіонів 2023/24, плей-офф кваліфікації. Перші матчі

Ракув – Копенгаген – 0:1

Гол: Раковіцан, 9 (авт)

Рейнджерс – ПСВ – 2:2

Голи: Сіма, 45, Матондо, 77 – Сангаре, 61, де Йонг, 80

Антверпен – АЕК Афіни – 1:0

Гол: Янссен, 16

Вилучення: Батай, 51 (Антверпен)

Владислав Кочергін традиційно вийшов у старті Ракува. Чемпіон Польщі подолав вже три раунди кваліфікації ЛЧ, пройшовши Флору, Карабах та кіпрський Аріс. Останнім бар'єром на шляху до групового турніру став Копенгаген, який у попередньому раунді драматично вибив празьку Спарту.

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Гра розпочалася в умовах сильної зливи, до якої краще пристосувався Копенгаген. Вже на 9-й хвилині Ельюнуссі з допомогою рикошету від Раковіцана відкрив рахунок. М'яч влетів у ближній кут воріт Ракува. Ще до перерви Кочергін і Ко забили у відповідь, але VAR скасував гол Папаніколау. Не пощастило Ракуву – все вирішили ледь не міліметри. У другому таймі Ракув мав кілька моментів, але жоден із них так і не втілився в гол. Кочергін відіграв 80 хвилин, а Копенгаген здобув виїзну перемогу завдяки автоголу.

Антверпен лише стартував у кваліфікації ЛЧ, тоді як АЕК Афіни вже встиг з великими труднощами пройти Динамо Загреб, забивши двічі у доданий час. Поєдинок у Бельгії теж подарував швидкий гол. На 16-й хвилині Янссен уникнув офсайду і в дотик технічно пробив повз кіпера. На старті другого тайму Антверпен залишився вдесятьох, але втримав мінімальну перемогу. Домагой Віда і його партнери їдуть додому, зберігаючи шанси на груповий турнір.

У ще одному поєдинку зустрічалися Рейнджерс і ПСВ. На попередній стадії шотландці здолали Серветт, а нідерландці вибили у Лігу Європи Штурм. Відкрити рахунок вдалося господарям. На 45-й хвилині гравці ПСВ під пресингом втратили м'яч поблизу власного штрафного, а Сіма обвідним ударом поклав у дальню дев'ятку.

Гості відігралися по перерви. Сайбарі після пасу з правого флангу класно пропустив на Сангаре, який зрівняв рахунок. Шотландська команда знову вийшла вперед завдяки швидкій контратаці, але Люк де Йонг після розіграшу кутового швидко відновив рівновагу. 2:2 – все вирішиться за тиждень у Нідерландах.

Ще три поєдинки будуть зіграні у середу, 23 серпня. Матчі-відповіді відбудуться 29 і 30 числа, а 31 серпня УЄФА проведе жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів. Україну у найпрестижнішому єврокубку представлятиме лише Шахтар – СК Дніпро-1 вилетів вже у першому для себе раунді кваліфікації, програвши Панатінаїкосу.