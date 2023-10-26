Ліга чемпіонів, основний раунд

Олміссум – ХІТ – 1:4

Голи: Кустура, 1 – Педяш, 37, 38, Сухов, 39, 39

Вилучення: Секуліч, 38 (Олміссум)

Вчора ХІТ сенсаційно зіграв у нічию з найсильнішою командою квартету, тож сьогодні уболівальники чекали на продовження. Втім, Олміссум вже на першій хвилині відкрив рахунок, скориставшись провалом в обороні української команди.

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Далі кияни зібралися, і ми могли спостерігати гру рівних суперників. Коли ж до фінального свистка залишалося кілька хвилин, ХІТ закономірно перейшов на гру в 5 гравців і завдяки цьому зумів відігратися. Відразу після цього суперник залишився у меншості, чим гості дуже швидко скористалися. Олміссуму довелося усіма силами йти вперед, за що їх двічі покарав Сухов. Голкіпер оформив дубль ударами по порожніх воротах через весь майданчик.

Завдяки цій перемозі ХІТ набрав уже чотири очки й достроково вийшов у еліт-раунд футзальної Ліги чемпіоні. Для киян останній турі стане формальністю, оскільки вони вже не зможуть опуститися нижче третього місця. Зауважимо, що в еліт-раунді буде новий груповий раунд, який визначить учасників фіналу чотирьох. Саме у такому форматі проводять футзальну ЛЧ.