Киевский ХИТ спасся в игре 3-го тура футзальной Лиги чемпионов против Аята (2:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Лига чемпионов, основной раунд, 3-й тур

ХИТ – Аят – 2:2

Голы: Сирый, 39 (пен.), Мельник, 40 – Абдуманапулий, 7, Козырчиков, 20

После разгромной победы над Олмиссумом ХИТ сумел спастись от поражения в игре с казахским Аятом. Казахи повели на 7-й минуте в счете после досадной ошибки вратаря, который отдал пас на соперника. Козырчиков под конец первой половины удвоил преимущество Аята.

Лига чемпионов, футзал: ХИТ досрочно вышел в элит-раунд благодаря яркому камбеку на последних минутах

ХИТ во втором периоде пытался отыграться, но удалось это только в конце игры – Сирый реализовал пенальти. А Мельник за 20 секунд до конца поединка сравнял счет, спасая ничью для киевлян.

Таким образом, ХИТ набрал 5 очков в группе, гарантировав себе второе место в квартете. Отметим, что киевский клуб гарантировал себе выход в элит-раунд еще по результатам прошлой игры. Заметим, что в элит-раунде будет новый групповой раунд, который определит участников финала четырех. Именно в таком формате проводят футзальную ЛЧ.