Це буде зустріч №12 в історії протистояння суперників. Де дивитися матч Динамо – Барселона онлайн? Зустріч покаже Volia Football 1 HD на MEGOGO, а також oll.tv. Крім того, в Україні поєдинок транслює канал "Футбол 1", де о 21:00 стартує студія "Ніч Ліги чемпіонів", а о 23:55 вона продовжить свій ефір, обговорюючи результат і хід поєдинку. Сам матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Барселона на "Футбол 24", стартує о 22:00. Лише 1 раз команди розходилися миром (на Камп Ноу), а в Києві фактично рівновага: 2 перемоги українців, 3 – іспанців, 9:8 різниця голів на користь господарів. Лідер УПЛ проти 13 команди Прімери, але в ЛЧ все інакше. Тут каталонці набрали 9 балів, а кияни – тільки 1.

Динамо – Барселона: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Куман вирішив дивувати так дивувати. Поява 21-річного дебютанта Мінгеси в основі – вимушена, в центрі оборони варіантів не залишилося. Навіть вийти на заміну не може жоден центрбек каталонців, їх просто більше немає в заявці! А ось без Мессі, Де Йонга, Бускетса, Піке та Фаті залишити в запасі ще й Грізманна, Дембеле та Альбу – це вже схоже на банальну недооцінку. Луческу несподівано випускає Вербіча замість Супряги в центрі нападу. В основному все те саме, що й з Інгульцем. Однак тут також є кілька неоднозначних ходів: Караваєв на незручному лівому фланзі, Шапаренко аналогічно закриває правий край, а Гармаш, рекордсмен за втратами і відбираннями в останньому матчі УПЛ, посідає місце Миколи в центрі поля.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв – Шепелєв, Гармаш – Шапаренко, Буяльський, Де Пена – Вербіч

Запасні: Бойко, Моргун, Боль, Попов, Скорко, Белуце, Андрієвський, Лєднєв, Цітаішвілі, Клейтон, Супряга

Барселона: Тер Штеген – Дест, Мінгеса, Лангле, Фірпо – П'яніч, Аленья – Трінкау, Коутінью, Педрі – Брейтвейт

Запасні: Нето, Пенья, Альба, Пуч, Матеус, Де Ла Фуенте, Дембеле, Грізманн