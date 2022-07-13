Ліга чемпіонів, 1-й раунд кваліфікації

РФС (Латвія) – ГІК (Фінляндія) – 2:1 (за сумою двох матчів – 2:2, по пенальті – 4:5)

Голи: Зюзінс, 48, Саріч, 56 – Муріло, 75

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Шкупі (Македонія) – 2:0 (за сумою двох матчів – 2:3)

Голи: Хуанфрі, 32, Касьяро, 69

Жальгіріс (Литва) – Балкані (Косово) – 0:0 (за сумою двох матчів – 1:1)

Шериф (Молдова) – Зріньскі (Боснія та Герцеговина) – 1:0 (за сумою двох матчів – 1:0)

Гол: Савіч, 22 (аг)

Хіберніанс (Мальта) – Шемрок Роверс (Ірландія) – 0:0 (за сумою двох матчів – 0:3)

Тірана (Албанія) – Дюделанж (Люксембург) – 1:2 (за сумою двох матчів – 1:3)

Голи: Джіджа, 78 – Божіч, 49, Сінані, 61

Сутьєска (Чорногорія) – Лудогорець (Болгарія) – 0:1 (за сумою двох матчів – 1:3)

Гол: Сотіріу, 53

Вікінгур (Ісландія) – Мальме (Швеція) – 3:3 (за сумою двох матчів – 5:6)

Голи: Гуннарссон, 15, 75, Хансен, 56 – Бірманчевіч, 34, Беймо, 44, Крістіансен, 47

Ігор Пластун з Лудогорцем повторно переграв Сутьєску та спокійно пройшов у наступний раунд. Шериф намагається повторити шлях Вернидуба. Завдяки мінімальній перемозі вдалося пройти Зріньскі, але до групового етапу ще 3 суперники.

Латвійці з РФС вдома взяли реванш у фінського ГІК, але програли по пенальті та вилетіли з Ліги чемпіонів. Литовський Жальгіріс у компенсований час забив вирішальний гол косоварам.

Ред Імпс з Гібралтару перемогли Шкупі, однак цього було мало після виїзного розгрому. Дюделанж з Люксембургу пройшов Тірану, Шемрок Роверс ще в першому матчі все вирішив з мальтійцями.

В останньому матчі ігрового дня Мальме розписав шалену нічию з Вікінгуром. Команди забили на двох 6 голів, ісландці в другому таймі влаштували камбек. Втім, далі все одно йде чемпіон Швеції, який виграв перший поєдинок.

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