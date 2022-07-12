Ліга чемпіонів, 1-й раунд кваліфікації

Карабах (Азербайджан) – Лех (Польща) – 5:1 (за сумою двох матчів – 5:2)

Голи: Каді, 14, 74, Озобіч, 42, Медіна, 56, Хусейнов, 76 – Вельде, 1

Лех після домашньої перемоги над Карабахом поїхав в Азербайджан з хорошими перспективами. Поляки відкрили рахунок в дебюті зустрічі та ще збільшили свої шанси на наступний раунд. Однак далі був провал. Карабах досить швидко зрівняв рахунок – Каді пробив без варіантів для Рудька.

У тому гольовому епізоді українського голкіпера Леха звинувачувати не варто. На відміну від наступних. Наприкінці першого тайму азербайджанці подвоїли перевагу, коли Рудько залишив ворота у спробах зупинити суперника, але помилився – Озобіч після рикошету забив у порожню сітку.

Відразу по перерві Карабах забив третій, а жахи Рудька продовжилися. Голкіпер невдало парирував удар зі штрафного перед собою та дозволив Медіні добити м'яч. Арбітри там проґавили кілометровий офсайд, але це ніяк не виправдовує Артура.

Георгій Цітаішвілі розпочав матч у запасі Леха та вийшов на останні 20 хвилин. Не встиг грузин з'явитися на полі, як гості пропустили четвертий. Каді накрутив на фланзі суперників і пробив поміж ніг Рудьку. Просто жахіття. Лех навіть не намагався грати в другому таймі. Карабах знищив суперника (12:0 за ударами).

Не один Рудько винен, звичайно. Ба більше, українець в кількох ситуаціях відверто врятував Лех від гола, але його помилки стали ключовими. Коли азербайджанці забивали п'ятий, до Артура жодних претензій. Він зупинив Шейдаєва, але Хусейнов встиг на добивання.

Лех покидає Лігу чемпіонів, а Карабах проходить в другий раунд кваліфікації.

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