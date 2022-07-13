Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

РФС (Латвия) – ГИК (Финляндия) – 2:1 (по сумме двух матчей – 2:2, по пенальти – 4:5)

Голы: Зюзинс, 48, Сарич, 56 – Мурило, 75

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Шкупи (Македония) – 2:0 (по сумме двух матчей – 2:3)

Голы: Хуанфри, 32, Касьяро, 69

Жальгирис (Литва) – Балкани (Косово) – 0:0 (по сумме двух матчей – 1:1)

Шериф (Молдова) – Зрински (Босния и Герцеговина) – 1:0 (по сумме двух матчей – 1:0)

Гол: Савич, 22 (аг)

Хибернианс (Мальта) – Шэмрок Роверс (Ирландия) – 0:0 (по сумме двух матчей – 0:3)

Тирана (Албания) – Дюделанж (Люксембург) – 1:2 (по сумме двух матчей – 1:3)

Голы: Джиджа, 78 – Божич, 49, Синани, 61

Сутьеска (Черногория) – Лудогорец (Болгария) – 0:1 (по сумме двух матчей – 1:3)

Гол: Сотириу, 53

Викингур (Исландия) – Мальмё (Швеция) – 3:3 (по сумме двух матчей – 5:6)

Голы: Гуннарссон, 15, 75, Хансен, 56 – Бирманчевич, 34, Беймо, 44, Кристиансен, 47

Игорь Пластун с Лудогорцем переиграл Сутьеску и спокойно прошел в следующий раунд. Шериф пытается повторить путь Вернидуба. Благодаря минимальной победе удалось пройти Зрински, но до группового этапа еще 3 соперника.

Латвийцы из РФС дома взяли реванш у финского ХИК, но проиграли по пенальти и вылетели из Лиги чемпионов. Литовский Жальгирис в компенсированное время забил решающий гол косоварам.

Ред Импс из Гибралтара победили Шкупи, однако этого было мало после выездного разгрома. Дюделанж из Люксембурга прошел Тирану, Шэмрок Роверс еще в первом матче все решил с мальтийцами.

В последнем матче игрового дня Мальмё расписал безумную ничью с Викингуром. Команды забили на двоих 6 голов, исландцы во втором тайме устроили камбэк. Впрочем, дальше все равно идет чемпион Швеции, выигравший первый поединок.

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