Чемпіонат Франції, 29-й тур

Монако – Лілль – 1:0

Гол: Фофана, 61

Марсель – Ніцца – 2:2

Голи: Клосс, 31, Обамеянг, 56 (з пенальті) – Моффі, 13, Бард, 72

На 45+2-й хвилині вилучено Мумбанья (Марсель)

Монако зумів відтермінувати чемпіонську вечірку ПСЖ – князівська команда обіграла Лілль Паулу Фонсеки в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів. Усе вирішив точний постріл Юсуфа Фофана з 20 метрів у середині другого тайму. Цей гол став для 25-річного опорного півзахисника третім у цьому чемпіонаті.

На 84-й хвилині "доги" могли врятуватися, якби головний арбітр зустрічі призначив пенальті за фол Мінаміно на Сантуші. Однак Клеман Тюрпен вирішив, що контакт був недостатнім для такого суворого покарання. Тим самим Монако зміцнив свої позиції в таблиці – команда Аді Хюттера відірвалася від Бреста на п'ять очок.

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У паралельній зустрічі 29-го туру Ліги 1 Марсель і Ніцца влаштували справжню драму з великою кількістю голів. На початку другого тайму Обамеянг реалізував пенальті і вивів Марсель уперед – цей гол став для П'єра-Емеріка 26-м у сезоні в усіх турнірах. У XXI столітті тільки Дідьє Дрогба показував більш кращий результат у складі Марселя (32 голи в сезоні 2003/04).

Що цікаво, щойно Марсель повів у рахунку, наставник команди Гассе провів заміну, орієнтовану на оборону – Гуйє замінив Харіта. Але це Олімпіку не допомогло, оскільки 23-річний лівий захисник Ніцци Бард вирішив забити свій перший м'яч за два останні сезони – востаннє він відзначався ще в сезоні 2021/22! Так команди, які претендують на потрапляння в єврокубки, розіграли бойову нічию.

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