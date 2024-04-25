Чемпионат Франции, 29-й тур

Монако – Лилль – 1:0

Гол: Фофана, 61

Марсель – Ницца – 2:2

Голы: Клосс, 31, Обамеянг, 56 (с пенальти) – Моффи, 13, Бард, 72

На 45+2-й минуте удалён Мумбанья (Марсель)

Монако сумел отсрочить чемпионскую вечеринку ПСЖ – княжеская команда обыграла Лилль Паулу Фонсеки в борьбе за место в Лиге чемпионов. Всё решил точный выстрел Юсуфа Фофана с 20 метров в середине второго тайма. Этот гол стал для 25-летнего опорного полузащитника третьим в этом чемпионате.

На 84-й минуте "доги" могли спастись, если бы главный арбитр встречи назначил пенальти за фол Минамино на Сантуше. Однако Клеман Тюрпен счёт контакт недостаточным для столь строгого наказания. Тем самым Монако укрепил свои позиции в таблице – команда Ади Хюттера оторвалась от Бреста на пять очков.

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В параллельной встрече 29-го тура Лиги 1 Марсель и Ницца устроили настоящую драму с большим количеством голов. В начале второго тайма Обамеянг реализовал пенальти и вывел Марсель вперёд – этот гол стал для Пьера-Эмерика 26-м в сезоне во всех турнирах. В XXI веке только Дидье Дрогба показывал лучший результат в составе Марселя (32 гола в сезоне 2003/04).

Что интересно, как только Марсель повёл в счёте, наставник команды Гассе произвёл замену, ориентированную на оборону – Гуйе заменил Харита. Но это Олимпику не помогло, так как 23-летний левый защитник Ниццы Бард решил забить свой первый мяч за два последних сезона – последний раз он отличался ещё в сезоне 2021/22! Так команды, которые претендуют на попадание в еврокубки, разыграли боевую ничью.

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