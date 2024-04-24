Лор'ян на власному полі влетів Парі Сен-Жермен (1:4) у 29 турі Ліги 1. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Франція. Ліга 1, 29 тур

Лор'ян – ПСЖ – 1:4

Голи: Бамба, 73 – Дембеле, 19, 60, Мбаппе, 22, 90

ПСЖ входить у вирішальну стадію сезону. Попереду півфінали Ліги чемпіонів проти дортмундської Борусії, але перед тим виник шанс закрити всі питання про чемпіонство. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про перемогу над Лор'яном, яка може гарантувати титул.

Паризькі суперзірки без особливих труднощів розгромили аутсайдера Ліги 1. Все стало зрозуміло в середині першого тайму, коли ПСЖ створив два красиві голи. Дембеле змістився в центр і з лінії штрафного майданчика поклав у дальній кут. Мбаппе обігрався з Мендешем і курйозним ударом подвоїв перевагу Парижа.

Підопічні Луїса Енріке не докладали багато зусиль, тому моменти виникали й біля їхніх воріт. Чудовий шанс змарнував Карі, дуже гостро після кутового бив Бакайоко – довелося вмикатися Доннаруммі.

Відчути смак перемоги можна і до фіналу Ліги чемпіонів. Достатньо скуштувати напої HLIBNY DAR – одного з найкращих горілчаних брендів не лише України, але й світу. У скарбниці ТМ HLIBNY DAR – безліч почесних нагород, отриманих на авторитетних дегустаційних конкурсах і масштабних виставках.

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Гості дали Лор'яну достатньо можливостей забити гол престижу. Бенжамен Менді скористався розслабленістю ПСЖ і організував взяття воріт – скандальний захисник чудово навісив на Бамба. На останніх хвилинах Менді вивів на удар ще й Кацеріса, однак Доннарумма знов був на висоті.

До речі, в старті ПСЖ вийшли 17-річні Сенні Маюлу та Йорам Заг. Перший навіть відзначився асистом. А на заміну вийшов 17-річний Ітан Мбаппе. Але гру вів, звичайно, старший Мбаппе.

Кіліан ефектно знищив на дриблінгу захисника та викотив на порожні ворота Дембеле. Усман за весь чемпіонат забив один гол, а сьогодні оформив дубль. Прорвало перед камбеком у Дортмунд. Перед фінальним свистком Мбаппе у своєму стилі хитнув опонента й також записав на себе дубль.

ПСЖ вже сьогодні може стати чемпіоном Франції, якщо Монако втратить очки з Ліллем у вечірньому матчі.