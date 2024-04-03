Оборонець "містян" отримав пошкодження у міжнародну паузу в матчі проти Бразилії. Кайл Вокер вже пропустив зустріч з Арсеналом, а також не зіграє проти Астон Вілли. Хосеп Гвардіола розповів на прес-конференції про прогнози лікарів щодо 33-річного захисника.

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"Лікар сказав, що Кайл Вокер не буде готовий грати проти Реала наступного тижня. Але Кайл є Кайл… і в нього особлива генетика. Лікар сказав, що це досить серйозно. Але Кайл є Кайл!" – цитує Гвардіолу Daily Sports.

Нагадаємо, що перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала Манчестер Сіті зіграє у вівторок, 9 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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