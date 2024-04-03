Защитник “горожан” получил повреждение в международную паузу в матче против Бразилии. Кайл Уокер уже пропустил встречу с Арсеналом, а также не сыграет против Астон Виллы. Хосеп Гвардиола рассказал на пресс-конференции о прогнозах врачей относительно 33-летнего защитника.

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"Врач сказал, что Кайл Уокер не будет готов играть против Реала на следующей неделе. Но Кайл есть Кайл... и у него особая генетика. Врач сказал, что это довольно серьезно. Но Кайл есть Кайл!" – цитирует Гвардиолу Daily Sports.

Напомним, что первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала Манчестер Сити сыграет во вторник, 9 апреля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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