Левченко: Ракицькому треба годувати себе і свою сім'ю – найтупіший аргумент

Екс-футболіст збірної України Євген Левченко прокоментував популярне пояснення переїзду українських гравців у Росію.

Євген Левченко у своєму Twitter відверто висловився щодо відомого аргументу стосовно переходу Ярослава Ракицького в Зеніт.

Ракицький перейшов у Зеніт – чи варто викликати його в збірну України? Опитування

"Це найдурніший аргумент, який я чую вже не вперше: "Ракицькому треба годувати себе і свою сім'ю", – написав Левченко.

Нагадаємо, екс-захисник Шахтаря перейшов у Зеніт за 10 млн євро, ще 2 млн "гірники" можуть отримати в якості бонусів.