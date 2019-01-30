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Левченко: Ракицькому треба годувати себе і свою сім'ю – найтупіший аргумент

08:50 779 Читать на русском
Левченко: Ракицькому треба годувати себе і свою сім'ю – найтупіший аргумент
Євген Левченко / соцмережі

Екс-футболіст збірної України Євген Левченко прокоментував популярне пояснення переїзду українських гравців у Росію.

Євген Левченко у своєму Twitter відверто висловився щодо відомого аргументу стосовно переходу Ярослава Ракицького в Зеніт.

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"Це найдурніший аргумент, який я чую вже не вперше: "Ракицькому треба годувати себе і свою сім'ю", – написав Левченко.

Нагадаємо, екс-захисник Шахтаря перейшов у Зеніт за 10 млн євро, ще 2 млн "гірники" можуть отримати в якості бонусів.

Теги
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт Росія Євген Левченко
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