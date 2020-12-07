Екс-форвард Динамо та експерт каналів "Футбол" Віктор Леоненко прокоментував гру "біло-синіх" проти Ювентуса в ЛЧ.

"Рахунок не по грі. Динамо створило три моменти в Лізі чемпіонів проти Ювентуса. Багато людей повелися на рахунок 3:0 і почали Динамо опускати.

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По-перше, той же Ювентус завжди розбиває будь-яку гру. Перші хвилин 35 Ювентус був один на полі, тут я згоден. А ось кінцівку першого тайму я б відзначив, там Динамо стало сміливішим", – сказав Леоненко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Ювентус повторно здолав Динамо в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч у Турині на Альянц Стедіум завершилася розгромною перемогою підопічних Андреа Пірло з рахунком 3:0.

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