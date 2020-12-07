Экс-форвард Динамо и эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал игру "бело-синих" против Ювентуса в ЛЧ.

"Счет не по игре. Динамо создало три момента в Лиге чемпионов против Ювентуса. Многие люди повелись на счет 3:0 и стали Динамо опускать.

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Во-первых, тот же Ювентус всегда разбивает любую игру. Первые минут 35 Ювентус был один на поле, здесь я согласен. А вот концовку первого тайма я бы отметил, там Динамо осмелело", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

Напомним, Ювентус повторно одолел Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Турине на Альянц Стэдиум завершилась разгромной победой подопечных Андреа Пирло со счетом 3:0.

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