"Кого хотів би переманити до себе? Луческу (сміється – прим. Футбол 24). А якщо говорити про гравців, то всі вони молоді, хоча і виступають за свою національну збірну.

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Особливо виділяється молода лінія захисту. Я високо оцінюю талант кожного, хоча слабкі сторони ми теж вивчили. Луческу взяв би собі в помічники, тільки так", – розповів Пірло в коментарі телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, Ювентус двічі здолав Динамо на груповому етапі Ліги чемпіонів – 2:0 у Києві і 3:0 в Турині.

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