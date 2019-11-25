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Леоненко: Нічого страшного, якщо Шахтар програє Манчестер Сіті

11:02 99 Читать на русском
Леоненко: Нічого страшного, якщо Шахтар програє Манчестер Сіті
Віктор Леоненко / УНІАН

Футбольний експерт ТК Футбол 1/2 Віктор Леоненко поділився очікуваннями від матчу 5-го туру Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар.

 

"У відсутності Марлоса на матч проти Манчестер Сіті нічого страшного немає. Як не крути, а в цьому матчі доведеться відбирати. А ми знаємо, що Марлос у відборі не такий сильний. В принципі, як і Тете. Так що на правий фланг можна ставити будь-якого, хто вміє відбирати.

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У Шахтаря з цим проблеми, бо Болбат теж тікає кудись, а Пятов і Кривцов повинні керувати обороною, кричати, матюкатися, щоб гравці поверталися або вже самим закривати цю зону. А те, що доведеться грати без Тайсона, то якось же треба грати. Нічого страшного не станеться, якщо Шахтар програє. Зрозуміло, що Манчестер Сіті сильніший, але для мене головне в таких матчах – набиратися досвіду", – поділився Леоненко в ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, матч 5-го туру Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться вже завтра, 25 листопада. Початок гри о 22:00.

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Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов Сергій Кривцов Сергій Кривцов Тайсон Тайсон Марлос Марлос Сергій Болбат Сергій Болбат Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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