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Мораєс може покинути Шахтар вже взимку, – ЗМІ

12:35 2532 Читать на русском
Мораєс може покинути Шахтар вже взимку, – ЗМІ
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

На нападника донецького Шахтаря Жуніора Мораєса поклали око одразу кілька команд з італійської першості.

Форвард збірної України та донецького Шахтаря зацікавив одразу чотири клуби Серії А. Зокрема, за 32-річним футболістом стежать Інтер, Мілан, Рома та Фіорентина, повідомляє італійське видання Calciomercato.it.

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Результативна гра та бомбардирський хист нападника приваблюють італійські клуби, які планують вступити у переговори з Шахтарем вже взимку. Нагадаємо, контракт українського бразильця з "гірниками" спливає у червні 2020 року, після чого будь-який з названих клубів зможе підписати Мораєса як вільного агента.

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Тому, якщо футболіст висловить бажання полишити Україну, якомусь з клубів Серії А може стати до снаги домовитися з "гірниками" про січневий перехід Мораєса за знижену суму компенсації. Видання також зазначає, що прискорити можливий переїзд Жуніора в Італію може виліт донеччан з Ліги чемпіонів, адже у чемпіонаті "гірники" зможуть впоратися і без нього.

До слова, Мораєс у поточному сезоні в УПЛ зіграв 14 поєдинків, в яких відзначився 14 разів (1 гол з пенальті). Ще два м’ячі він забив у чотирьох матчах Ліги чемпіонів.

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