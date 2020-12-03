"Думаю, что счет не по игре. О Ювентусе говорить нечего, они были фаворитами. В Лиге чемпионов против Ювентуса создать три реальных момента – это дорогого стоит. Проблема Динамо в том, что они бросают играть после второго гола. Я согласен, что он был несправедливым. Мората был вне игры, еще и мешал Бущану.

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Относительно пенальти на Вербиче – я считаю, что он поздно упал. Поэтому судья и VAR правы. Просто не поверила ему, он упал, когда защитник убрал руки. Динамо хорошо провело концовку первого тайма и начало второго. Но вот этот второй гол сломал команду и она бросила играть. Луческу нужно с этим бороться.

После Ювентуса должен быть толчок и мы все должны увидеть, прибавят они или нет. Ведь если всегда остаешься на одном уровне, это ничего не дает. Цыганков имел момент. Если бы он перебросил Щенсны, то стал бы намного дороже. Так бывает.

Почему я поддерживаю Динамо? Потому что с Ювентусом любой команде тяжело играть, в Ювентусе хорошие игроки. Все знают, что Мората и Роналду опасны, вот они и забили. Они играют на разрушение. Надеюсь, после этой игры Луческу достучится до футболистов и убедит их в том, что они могут. Надо иногда рисковать, тем более в последней игре. В Лиге чемпионов много моментов не бывает. Тренеру нужно вбить в голову футболистам, что пора уже рисковать и отступать некуда.

Не люблю, когда у нас говорят, что одна команда стоит столько-то, а другая – столько-то. Сейчас Ребров с Ференцварошем также может так сказать. Но это просто отмазка для бедных. У Динамо больше шансов, потому что они создавали моменты с Барселоной и Ювентусом. Они обязаны обыгрывать Ференцварош. Мы помним игру в Будапеште. Там моментов не было, они сами себе забили. У Динамо есть 99% на победу над Ференцварошем", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

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