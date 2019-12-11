Лемпард: Залишили за бортом Аякс – це багато про що говорить

Головний тренер Челсі Френк Лемпард прокоментував перемогу над Ліллем (2:1) і вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.

"Ми добре провели перший тайм і чудово виглядали на початку другого, однак знову розкидалися моментами. Мене турбує, що дозволяємо суперникам залишатися у грі до останнього моменту. Протягом всього сезону ми неодноразово стикалися з подібним розвитком подій, і я вже втомився кожного разу говорити про це.

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Я стежив за ходом паралельного матчу. Крім того, рахунок 2:0 сам по собі небезпечний, особливо якщо нічия нас не влаштовує, оскільки передбачити розвиток подій після пропущеного гола часом буває неможливо. У перерві я попросив гравців збільшити тиск на суперника і вони виконали мою установку. Я ніколи не сумнівався у самовіддачі своїх футболістів, але змушений знову звертати увагу на те, що ми повинні діяти ефективніше у штрафному. Ми створюємо чимало моментів, але використовуємо їх не так часто, як хотілося б.

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Ми вийшли з групи, і це хороше досягнення. Однак в плей-офф буде набагато складніше, і настільки марнотратна гра в атаці може дорого нам коштувати. Крім того, ми не дозволяємо суперникам багато бити по своїх воротах, але при цьому продовжуємо пропускати. Сьогодні гості завдали лише двох ударів і все одно зуміли забити. Ми постійно працюємо над цим, і сьогодні був прекрасний приклад того, де наші слабкі місця. Завдяки високій якості гри ми зуміли вийти з вкрай непростої групи, в якій за бортом залишився Аякс, а це вже багато про що говорить.

Неважливо, хто дістанеться нам у суперники. У будь-якому випадку це буде дуже складне протистояння. Я не буду хвилюватись з приводу результатів жеребкування, оскільки отримати свідомо більш легкого суперника на цій стадії турніру просто неможливо. Це стане для нас перевіркою і непростим випробуванням, але ми повинні радіти можливості зіграти проти найсильніших клубів континенту", – цитує Лемпарда офіційний сайт ФК Челсі.

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