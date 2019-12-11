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Лемпард встановив унікальне досягнення серед англійців у Лізі чемпіонів

09:56 1029 Читать на русском
Лемпард встановив унікальне досягнення серед англійців у Лізі чемпіонів
Френк Лемпард / Фото з соцмереж

Легендарний півзахисник Чеслі Френк Лемпард продовжує прославляти свій клуб і у статусі головного тренера команди.

19’ Таммі Абрахам
35’ Сесар Аспілікуета
 
Лоїк Ремі 78’
19’ Таммі Абрахам
35’ Сесар Аспілікуета
78’ Лоїк Ремі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард, який свого часу тринадцять років вірою і правдою виступав у футболці лондонського клубу, увійшов у історію Ліги чемпіонів. Він став першим англійцем, якому вдалось подолати кваліфікаційний етап найпрестижнішого євротурніру у статусі і гравця, і тренера.

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Нагадаємо, вчора, 10 грудня, Челсі у 6-му турі Ліги чемпіонів на власному полі здолав французький Лілль (2:1) і, посівши другу сходинку групи Н, вийшов у весняну частину турніру.

До слова, Лемпард очолив Челсі на початку липня 2019 р., замінивши на посаді головного тренера Мауріціо Саррі. Контракт між лондонським клубом та 41-річним фахівцем був підписаний на 3 роки. До роботи з "аристократами" Лемпс тренував Дербі Каунті, з яким посів 6-ту сходинку Чемпіоншипу, проте не зміг пробитись в елітний дивізіон, поступившись у матчі плей-офф Астон Віллі.

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Ліга чемпіонів Френк Лемпард Френк Лемпард Лілль Лілль Челсі - Лілль Челсі Челсі
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