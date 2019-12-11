Лемпард встановив унікальне досягнення серед англійців у Лізі чемпіонів

Легендарний півзахисник Чеслі Френк Лемпард продовжує прославляти свій клуб і у статусі головного тренера команди.

Головний тренер Челсі Френк Лемпард, який свого часу тринадцять років вірою і правдою виступав у футболці лондонського клубу, увійшов у історію Ліги чемпіонів. Він став першим англійцем, якому вдалось подолати кваліфікаційний етап найпрестижнішого євротурніру у статусі і гравця, і тренера.

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Нагадаємо, вчора, 10 грудня, Челсі у 6-му турі Ліги чемпіонів на власному полі здолав французький Лілль (2:1) і, посівши другу сходинку групи Н, вийшов у весняну частину турніру.

До слова, Лемпард очолив Челсі на початку липня 2019 р., замінивши на посаді головного тренера Мауріціо Саррі. Контракт між лондонським клубом та 41-річним фахівцем був підписаний на 3 роки. До роботи з "аристократами" Лемпс тренував Дербі Каунті, з яким посів 6-ту сходинку Чемпіоншипу, проте не зміг пробитись в елітний дивізіон, поступившись у матчі плей-офф Астон Віллі.

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