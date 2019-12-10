Ліга чемпіонів: Борусія Д обійшла Інтер, Бенфіка вибила Зеніт, Валенсія відправила Аякс у Лігу Європи

Завершилися усі поєдинки вівторка в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Ще три квартети визначили своїх переможців.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 6-й тур

Група F

Борусія Дортмунд – Славія Прага – 2:1

Голи: Санчо, 10, Брандт, 61 – Соучек, 43

Вилучення: Вайгль, 73 (БД, друга жовта картка)

Група G

Бенфіка – Зеніт – 3:0

Голи: Серві, 47, Піцці, 58 (пенальті), Азмун, 79 (автогол)

Вилучення: Сантос, 56 (З, друга жовта картка)

Ліон – РБ Лейпциг – 2:2

Голи: Ауар, 50, Депай, 82 – Форсберг, 9 (пенальті), Вернер, 33 (пенальті)

Група H

Аякс – Валенсія – 0:1

Гол: Родріго, 24

Вилучення: Габріел, 90+4 (В)

Челсі – Лілль – 2:1

Голи: Абрахам, 19, Аспілікуета, 35 – Ремі, 78

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Дортмундська Борусія спробувала шокувати Славію швидким голом. На 10-й хвилині Ройс викотив м'яч під удар Санчо, а Джейдон із близької відстані відправив м'яч у кут. Проте, пражани не знітилися і зрівняли перед перервою – Томаш Соучек в один дотик замкнув флангову атаку чехів. Але на старті другого тайму "джмелі" відновили паритет. Це Санчо вивів Брандта на ударну позицію, і Юліан влучно пробив у ближній кут воріт Коларжа. Далі Вайгль ледь не став антигероєм, коли отримав червону картку. Однак, Дортмунд вистояв і гратиме в чемпіонській Лізі далі.

У Лісабоні Бенфіка довго шукала ключ до воріт Зеніта, та змогла забити лише в другому таймі. Спочатку Франко Серві переправив у ворота простріл Піцці, а потім сам асистент впевнено реалізував пенальті за гру рукою Сантоса. Розгромним же рахунок "орлам" допоміг зробити Азмун. Форвард Зеніта прийшов на подачу кутового й незграбно відправив м'яч у власні ворота. Та цієї звитяги вистачило лише для виходу в Лігу Європи.

Одинадцятиметрові вплинули на хід поєдинку і в Ліоні. РБ Лейпциг двічі у першій половині карав "ткачів" за необачну гру у власному штрафному майданчику – відзначилися Еміль Форсберг і Тімо Вернер. Господарі спробували відповісти на старті другого тайму, коли Хуссем Ауар розкішно пробив у дальню дев'ятку з кута штрафного майданчика. Під завісу ж поєдинку Ліон навіть вирвав нічию – Мемфіс Депай зорієнтувався під час метушні біля воріт "биків", проткнув м'яч у ворота й вирвав путівку до 1/8 фіналу для своєї команди.

А ось в Амстердамі, попри тотальну перевагу Аякса, рахунок відкрила Валенсія. Це Родріго опинився наодинці в карній зоні господарів і потужно пробив у верхній кут воріт Онана. Тиск "аяксидів" включно з фінальним штурмом результату не дав – у плей-офф ЛЧ виходить Валенсія.

Лондонський Челсі гарантував собі спокійне життя, забивши два голи в перші 45 хвилин. Спочатку Таммі Абрахам класно замкнув подачу Вілліана з правого флангу. А потім Сесар Аспілікуета головою вгатив м'яч у сітку після навісу Емерсона з кутового. Лілль зумів розмочити рахунок на 72-й хвилині, коли екс-форвард Челсі Лоїк Ремі гарматним пострілом від перекладини забив із району 11-метрової позначки.

Турнірні таблиці груп Ліги чемпіонів