Лемпард зворушливо підтримав Анчелотті після його звільнення

Головний тренер Челсі Френк Лемпард прокоментував звільнення Карло Анчелотті з посади головного тренера італійського Наполі.

"Я відчуваю величезну повагу до Анчелотті, і мені дуже шкода, що так сталося. Я бачив його інтерв'ю до гри, і було видно, що останнім часом йому надзвичайно важко у клубі. Проте він неймовірно тримав себе в руках. Я думаю, що він, звісно ж, зможе знайти роботу у будь-якому клубі топ-рівня. Це очевидно", – наводить слова Лемпарда видання Goal.

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Нагадаємо, вчора, 10 грудня, Анчелотті було звільнено з посади головного тренера неаполітанської команди. Президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс не пробачив 60-річному фахівцю провальний старт у Серії А – Карло навіть не врятував вихід команди у плей-офф Ліги чемпіонів.

Італійський фахівець очолив Наполі у травні 2018 року. Його контракт з клубом був розрахований на три роки. Раніше з'явилася інформація, що колишній головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо вже підписав попередній контракт з неаполітанським клубом.

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