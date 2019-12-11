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Лемпард зворушливо підтримав Анчелотті після його звільнення

11:40 120 Читать на русском
Лемпард зворушливо підтримав Анчелотті після його звільнення
Карло Анчелотті / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Челсі Френк Лемпард прокоментував звільнення Карло Анчелотті з посади головного тренера італійського Наполі.

3’ Аркадіуш Мілік
26’ Аркадіуш Мілік
37’ Аркадіуш Мілік
74’ Дріс Мертенс
 
3’ Аркадіуш Мілік
26’ Аркадіуш Мілік
37’ Аркадіуш Мілік
74’ Дріс Мертенс

"Я відчуваю величезну повагу до Анчелотті, і мені дуже шкода, що так сталося. Я бачив його інтерв'ю до гри, і було видно, що останнім часом йому надзвичайно важко у клубі. Проте він неймовірно тримав себе в руках. Я думаю, що він, звісно ж, зможе знайти роботу у будь-якому клубі топ-рівня. Це очевидно", – наводить слова Лемпарда видання Goal.

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Нагадаємо, вчора, 10 грудня, Анчелотті було звільнено з посади головного тренера неаполітанської команди. Президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс не пробачив 60-річному фахівцю провальний старт у Серії А – Карло навіть не врятував вихід команди у плей-офф Ліги чемпіонів.

Італійський фахівець очолив Наполі у травні 2018 року. Його контракт з клубом був розрахований на три роки. Раніше з'явилася інформація, що колишній головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо вже підписав попередній контракт з неаполітанським клубом.

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Теги
Ліга чемпіонів Карло Анчелотті Карло Анчелотті Френк Лемпард Френк Лемпард Наполі - Генк Наполі Наполі
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