toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР БАРСЕЛОНА - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Лемпард: Челсі не може програти Валенсії

17:18 353 Читать на русском
Лемпард: Челсі не може програти Валенсії
Френк Лемпард / Сайт Челсі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард поділився своїми очікуваннями перед матчем 5 туру Ліги чемпіонів проти Валенсії.

 

"Челсі не може програти цей матч. Ми втратили баланс в першій грі з Валенсією, але зробили висновки, однак я завжди припускав, що наша група буде непростою. Спочатку у нас були два виїзди на стадіони дуже складних суперників, і нам було необхідно перемагати на їхньому полі. Це не означає, що, якщо ми програємо, то вилетимо, але наша ситуація значно ускладниться.

Ліга чемпіонів: Тоттенхем божевільно перестріляв Олімпіакос, Аталанта вперше перемогла, Лєвандовскі знищив Црвену Звезду

Валенсія – дуже організована команда, у них прекрасна лінія атаки, блискуче діють два нападники, флангові гравці. За власними відчуттями знаю, що на цьому стадіоні важливий не так суперник, як вболівальники, атмосфера, яку вони створюють, і, вочевидь Валенсія прекрасно грає вдома, для всіх це буде важкий бій. Я очікую, що поєдинок буде складним", – цитує Лемпарда офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, після 4 турів у групі Н сформувалося тривладдя – по сім очок в активі Челсі, Валенсії та Аякса, а Лілль став головним аутсайдером з одним пунктом.

"Є життя без Тайсона та Марлоса", або "Зінченко може спати спокійно". Реакція соцмереж на подвиг Шахтаря проти Ман Сіті

blog_ava
"Угорці кажуть, що Ребров – перфекціоніст": в Україні його "кинули" на гроші – він здобув визнання за кордоном
14:00
10649
Теги
Ліга чемпіонів Челсі Челсі Френк Лемпард Френк Лемпард Валенсія - Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
12
хв
Барселона
22:00
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук