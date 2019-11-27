Лемпард: Челсі не може програти Валенсії

Головний тренер Челсі Френк Лемпард поділився своїми очікуваннями перед матчем 5 туру Ліги чемпіонів проти Валенсії.

"Челсі не може програти цей матч. Ми втратили баланс в першій грі з Валенсією, але зробили висновки, однак я завжди припускав, що наша група буде непростою. Спочатку у нас були два виїзди на стадіони дуже складних суперників, і нам було необхідно перемагати на їхньому полі. Це не означає, що, якщо ми програємо, то вилетимо, але наша ситуація значно ускладниться.

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Валенсія – дуже організована команда, у них прекрасна лінія атаки, блискуче діють два нападники, флангові гравці. За власними відчуттями знаю, що на цьому стадіоні важливий не так суперник, як вболівальники, атмосфера, яку вони створюють, і, вочевидь Валенсія прекрасно грає вдома, для всіх це буде важкий бій. Я очікую, що поєдинок буде складним", – цитує Лемпарда офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, після 4 турів у групі Н сформувалося тривладдя – по сім очок в активі Челсі, Валенсії та Аякса, а Лілль став головним аутсайдером з одним пунктом.

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