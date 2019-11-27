"Є життя без Тайсона та Марлоса", або "Зінченко може спати спокійно". Реакція соцмереж на подвиг Шахтаря проти Ман Сіті

Шахтар вигриз нічию в Манчестері (1:1), показавши дуже пристойну гру проти чемпіона Англії. Українці хвалять Луїша Каштру, а фани Сіті знищують Гвардіолу. Підбірка цікавих коментарів – у нашому матеріалі.

Шахтар створив сенсацію в Лізі чемпіонів, здивувавши не лише результатом, а й хорошим футболом. Донеччани грамотно стримали Манчестер Сіті в обороні та запропонували декілька гострих контратак. І це без двох лідерів – дискваліфікованого Марлоса та травмованого Тайсона.

Камера регулярно вихоплювала стурбованого Пепа Гвардіолу, який емоційними діалогами з асистентом шукав варіанти, щоб зламати захист "гірників". Луїш Каштру водночас спостерігав за тим, як його план працює, а футболісти виконують особливі ролі.

Манчестер Сіті – Шахтар: заслужена сенсація нової команди Каштру, особлива роль Тете на фланзі Зінченка, солідна оборона

Екс-коментатор Віктор Вацко, який у попередні сезони працював на всіх єврокубкових матчах Шахтаря, назвав поєдинок на Етіхаді найкращим для Луїша Каштру та висловив респект автору гольової передачі Додо.

Найкращий матч @FCShakhtar під керівництвом Каштру! Солідно, грамотно в обороні. І при цьому з класними моментами в атаці. Молодці! А особливе браво сьогодні адресую Додо! — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) November 26, 2019

Відомий блогер Роман Бебех коротко резюмував матч двома висновками: Шахтар вміє грати без м'яча та має майбутнє без Тайсона та Марлоса.

Відносно нові трансфери Шахтаря потроху підхоплюють прапор. Є життя без Тайсона та Марлоса! Браво Шахтар — Роман Бебех (@roman_bebekh) November 26, 2019

А ще цей матч - показник того, що Шахтар вміє грати без м‘яча. — Роман Бебех (@roman_bebekh) November 26, 2019

Журналіст Євген Зінченко пише, що без бразильських зірок у "гірників" взагалі краще виходить проти Манчестер Сіті.

без Тайсона та Марлоса проти МанСіті набагато краще виходить — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) November 26, 2019

Колишній прес-аташе Олімпіка та Арсенала-Київ Олег Барков вважає, що вчорашній матч з Сіті – один з найкращих для Шахтаря при грі другим номером. Відзначається якісна підготовка до суперника та результативна заміна Каштру, який випустив автора рятівного гола Соломона.

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YouTube-блогер Андрій Колесник спершу похвалив "гірників" за гру в обороні, а потім охрестив нічию в Манчестері найсильнішим виїзним матчем команди.

Шахтер отлично защищался в 1 тайме. Это заслуживает большего внимания, чем их атаки. Но видно, что Сити вышел незаряженный. Сейчас получат от Пепа. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) November 26, 2019

Сильнейший выездной матч от Шахтера! Аж мышцы не выдержали у пары игроков. Всё решится против Аталанты, которая наконец-то выиграла. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) November 26, 2019

"Порядок Шахтаря в обороні і сміливість в атаці – для Гвардіоли, здається, стали сюрпризом", – припускає репортер каналів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

Порядок Шахтаря в обороні і сміливість в атаці - для Гвардіоли, здається, стали сюрпризом. За наявності форварда рівня ЛЧ - гірники цілком могли б розраховувати і на більше. Але в умовах відсутності Тайсона та Марлоса і нічия - фантастичний результат. Вітаю, командо! — Igor Burbas (@iburbas) November 26, 2019

Фахівець з українського футболу Олексій Слівченко наголошує на спаді Манчестер Сіті, але хвалить Шахтар, який довів самому собі, що може бути конкурентним в гостях у світових грандів.

Компліменти "гірникам" прилітають навіть від вболівальників Динамо. Заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов здивувався такій "толковій" грі Шахтаря та коротко прикинув розклади в групі.

Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко теж зробив висновок, що для боротьби за вихід з групи цей результат мало що дає. І виділив декілька висновків: Шахтар заслужив на нічию, Манчестер Сіті валяв дурня, Зінченко може спати спокійно через слабку гру конкурента.

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Ederson owes Fernandinho a drink pic.twitter.com/Mq2sho9I9b — B/R Football (@brfootball) November 27, 2019

Goal збирає лайки постом про "жахливу оборону Сіті, яка впустила Шахтар і дозволила Соломону зрівняти рахунок".

GOAL! Man City 1-1 Shakhtar Donetsk



Terrible defending from City let Shakhtar in and Solomon scores.#MCISHK #UCL pic.twitter.com/ZX61Zt48eO — Goal (@goal) November 26, 2019

Ком'юніті вболівальників Манчестер Сіті на Reddit висловлює негатив за підсумками зустрічі з Шахтарем.

"Ми не можемо так грати, якщо хочемо завоювати Лігу чемпіонів у цьому сезоні. Жахливий футбол, але хоча б пройшли далі".

"Мене дійсно непокоїть, що ми виглядаємо настільки в'яло в цьому сезоні".

"Невже в Україні матчі тривають по 80 хвилин? Чому в стількох футболістів судоми?"

На новому класному ресурсі The Athletic експерт по Манчестер Сіті Сем Лі відповів на коментарі аудиторії. Ми вибрали звідти декілька цікавих думок фанів.

"Дуже розчарувала гра. Не було легкості в діях і взаєморозуміння. Не схоже на команду, яка може виграти Лігу чемпіонів. Гвардіола повинен змінити це".

"Чому ми обираємо схему, яка повертає нас у 2015-й – команда виглядає старою, повільною, з хорошою технікою, але недостатньо швидким рухом м'яча? Кращі форварди, ніж Тете і Патрік, забили б нам двічі ще за пів години".

"Все по-старому. Занадто повільно, занадто передбачувано. Суперники знають, як грати проти Манчестер Сіті. Пеп ставить своїх улюбленців, а не найталановитіших гравців".

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