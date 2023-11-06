"Щодо тиску з трибун і критики уболівальників – цей тиск триває з того моменту, коли я виїхав до Рівного на засідання наглядової ради. Навіть до підписання контракту.

Верес – Зоря – 2:2 – відео голів та огляд матчу

І цей тиск не зменшується. Я щодня зустрічаюся з цією критикою. Кожен вболіває так, як вміє. Я намагаюся якісно робити свою роботу і на повну використовувати той потенціал, який у мене зараз є. Люди, які критикують, не враховують кадрових проблем в команді. Не зважають на те, скільки футболістів в команді, якої якості ці футболісти, здорові вони чи ні.

Натомість всі хочуть обігрувати Зорю і всіх інших суперників. Але для таких перемог потрібна робота не лише тренера, а й усього клубу, вболівальників в тому числі. Якщо людина вболіває за Верес, вона повинна підтримувати команду. Усім серцем. А не кричати з трибуни щось тренеру і футболістам. Чим це допоможе?

Я – стресостійкий і можу витримати будь-яку критику. Люди мають право на критику. Але ми робимо свою справу. І лише час покаже, чи зможемо ми щось змінити. Але навіть якби Верес виграв Лігу чемпіонів, були б люди, яким щось не подобається.

Я в команді чотири місяці. Три місяці – йде чемпіонат. Як змінити все вже в процесі роботи? Тому на критику і тиск я не зважаю і роблю свою роботу", – цитує Лавриненка офіційний сайт рівнян.

Нагадаємо, після 13-ти турів Верес у турнірній таблиці УПЛ йде передостаннім, маючи у своєму активі 8 очок.

Зоря двічі не втримала перевагу над Вересом – обидві команди залишаються під загрозою вильоту