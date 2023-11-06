"Относительно давления с трибун и критики болельщиков – это давление продолжается с того момента, когда я выехал в Ровно на заседание наблюдательного совета. Даже до подписания контракта.

Верес – Заря – 2:2 – видео голов и обзор матча

И это давление не уменьшается. Я ежедневно встречаюсь с этой критикой. Каждый болеет так, как умеет. Я стараюсь качественно делать свою работу и на полную использовать тот потенциал, который у меня сейчас есть. Люди, которые критикуют, не учитывают кадровых проблем в команде. Не учитывают то, сколько футболистов в команде, какого качества эти футболисты, здоровы они или нет.

Зато все хотят обыгрывать Зарю и всех остальных соперников. Но для таких побед нужна работа не только тренера, но и всего клуба, болельщиков в том числе. Если человек болеет за Верес, он должен поддерживать команду. Всем сердцем. А не кричать с трибуны что-то тренеру и футболистам. Чем это поможет?

Я - стрессоустойчивый и могу выдержать любую критику. Люди имеют право на критику. Но мы делаем свое дело. И лишь время покажет, сможем ли мы что-то изменить. Но даже если бы Верес выиграл Лигу чемпионов, были бы люди, которым что-то не нравится.

Я в команде четыре месяца. Три месяца – идет чемпионат. Как изменить все уже в процессе работы? Поэтому на критику и давление я не обращаю внимания и делаю свою работу", – цитирует Лавриненко официальный сайт ровенчан.

Напомним, после 13-ти туров Верес в турнирной таблице УПЛ идет предпоследним, имея в своем активе 8 очков.

Заря дважды не удержала преимущество над Вересом – обе команды остаются под угрозой вылета