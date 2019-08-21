Брюгге у першому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів переміг австрійський ЛАСК. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Ліга чемпіонів 2019/20, 4-й кваліфікаційний раунд, перший матч

ЛАСК – Брюгге – 0:1

Гол: Ванакен, 10, (пен.)

Кваліфікація Ліги чемпіонів: кривдник Динамо робить заявку на вихід до групи, Аякс не зміг впоратися з АПОЕЛом

Кривдник київського Динамо Брюгге завітав до Австрії на перший матч раунду плей-офф Ліги чемпіонів, де зустрівся з місцевим ЛАСКом, який несподівано вибив Базель. Бельгійці повторили результат першого матчу проти киян, і навіть знову Ванакен реалізував пенальті. Український легіонер Едуард Соболь провів на полі 66 хвилин, після чого його замінив Федеріко Рікка.