toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЕСПАНЬЙОЛ - ЗОРЯ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Повторення результату першого поєдинку з Динамо у відеоогляді матчу ЛАСК –​​​​​​​ Брюгге –​​​​​​​ 0:1

09:25 222 Читать на русском
Повторення результату першого поєдинку з Динамо у відеоогляді матчу ЛАСК –​​​​​​​ Брюгге –​​​​​​​ 0:1
ЛАСК –​​​​​​​ Брюгге –​​​​​​​ 0:1 / ФК Брюгге

Брюгге у першому матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів переміг австрійський ЛАСК. Дивіться відео гола та огляд матчу.

 

Ліга чемпіонів 2019/20, 4-й кваліфікаційний раунд, перший матч

ЛАСК – Брюгге – 0:1

Гол: Ванакен, 10, (пен.)

Кваліфікація Ліги чемпіонів: кривдник Динамо робить заявку на вихід до групи, Аякс не зміг впоратися з АПОЕЛом

Кривдник київського Динамо Брюгге завітав до Австрії на перший матч раунду плей-офф Ліги чемпіонів, де зустрівся з місцевим ЛАСКом, який несподівано вибив Базель. Бельгійці повторили результат першого матчу проти киян, і навіть знову Ванакен реалізував пенальті. Український легіонер Едуард Соболь провів на полі 66 хвилин, після чого його замінив Федеріко Рікка.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
"Виступами за Говерлу я хотів привернути увагу Динамо та Шахтаря". Девід Одонкор згадує український період своєї кар'єри
12:00
2265
Теги
Відеоновини Брюгге Брюгге Ліга чемпіонів ЛАСК ЛАСК ЛАСК - Брюгге
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
56
хв
Олімпіакос
22:00
Краснодар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук