Брюгге в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов победил австрийский ЛАСК. Смотрите видео гола и обзор матча.

Лига чемпионов 2019/20, 4-й квалификационный раунд, первый матч

ЛАСК – Брюгге – 0:1

Гол: Ванакен, 10, (пен.)

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Обидчик киевского Динамо Брюгге посетил Австрию на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, где встретился с местным ЛАСКом, который неожиданно выбил Базель. Бельгийцы повторили результат первого матча против киевлян, и даже вновь Ванакен реализовал пенальти. Украинский легионер Эдуард Соболь провел на поле 66 минут, после чего его заменил Федерико Рикка.