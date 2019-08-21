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Повторение результата первого поединка с Динамо в видеообзоре матча ЛАСК –​​​​​​​ Брюгге –​​​​​​​ 0:1

09:31 25 Читати українською
Повторение результата первого поединка с Динамо в видеообзоре матча ЛАСК –​​​​​​​ Брюгге –​​​​​​​ 0:1
ЛАСК –​​​​​​​ Брюгге –​​​​​​​ 0:1 / ФК Брюгге

Брюгге в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов победил австрийский ЛАСК. Смотрите видео гола и обзор матча.

 

Лига чемпионов 2019/20, 4-й квалификационный раунд, первый матч

ЛАСК – Брюгге – 0:1

Гол: Ванакен, 10, (пен.)

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Обидчик киевского Динамо Брюгге посетил Австрию на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, где встретился с местным ЛАСКом, который неожиданно выбил Базель. Бельгийцы повторили результат первого матча против киевлян, и даже вновь Ванакен реализовал пенальти. Украинский легионер Эдуард Соболь провел на поле 66 минут, после чего его заменил Федерико Рикка.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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