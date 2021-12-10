"Я поділяю ваше розчарування через виліт з Ліги чемпіонів. Ми всі згодні з тим, що перша команда повинна бути підсилена, але проблема в тому, що є дуже дорогі контракти, успадковані від попереднього керівництва.

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Це все не дозволяє нам вписатися в зарплатні рамки. Ми шукаємо формулу для покращення складу на зимовому ринку. Ми дуже цього хочемо і ми цього досягнемо. Я просто прошу вас, щоб ми всі гребли в одному напрямку. Це все заради Барси. Дякую вам", – сказав Лапорта у відеозверненні на тлі Камп Ноу.

Нагадаємо, Барселона розгромно програла Баварії і вперше за 21 рік вилетіла з ЛЧ на стадії групового етапу. Каталонці продовжать боротьбу в Лізі Європи.

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