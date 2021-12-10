"Я разделяю ваше разочарование из-за вылета из Лиги чемпионов. Мы все согласны с тем, что первая команда должна быть усилена, но проблема в том, что есть очень дорогие контракты, унаследованные от предыдущего руководства.

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Это все не позволяет нам вписаться в зарплатные рамки. Мы ищем формулу для улучшения состава на зимнем рынке. Мы очень этого хотим и мы этого добьемся. Я просто прошу вас, чтобы мы все гребли в одном направлении. Это все ради Барсы. Благодарю вас", – сказал Лапорта в видеообращении на фоне Камп Ноу.

Напомним, Барселона разгромно проиграла Баварии и впервые за 21 год вылетела из ЛЧ на стадии группового этапа. Каталонцы продолжат борьбу в Лиге Европы.

Барселона провалилась в Мюнхене и вылетела из Лиги чемпионов – Бавария разгромом одобрила красивый суицид Хави​​​​​​​