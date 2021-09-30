Стосунки тренера та президента Барселони далекі від ідеальних. У важкий для клубу час Куман і Лапорта не демонструють єдності.

Після розгромної поразки від Бенфіки (0:3) Лапорта спустився в роздягальню, щоб підтримати футболістів. Рональда Кумана в цей час там не було – президент спілкувався з гравцями без головного тренера, повідомляє Mundo Deportivo.

Сам наставник розуміє, що може покинути свою посаду вже найближчим часом. За його словами, гравці Барселони підтримують свого тренера, а от довіри від клубу він не відчуває.

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"Якщо ми двічі обіграємо Динамо, а Баварія покаже свій рівень проти Бенфіки, то Барселона може вийти у плей-офф ЛЧ. Тоді в нас буде 6 очок і домашній матч з Бенфікою. Я вірю в нас і відчуваю підтримку футболістів. Чи підтримує мене клуб? Не знаю.

Не можу нічого сказати про своє майбутнє, бо не знаю позиції керівництва Барселони. Це залежить не від мене. Для будь-якого тренера ситуація буде складною, якщо програти два стартові матчі ЛЧ", – підсумував Куман.

Наступним суперником Барселони в ЛЧ стане київське Динамо. Поєдинки заплановані на 20 жовтня і 2 листопада.

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