Отношения тренера и президента Барселоны далеки от идеальных. В трудное для клуба время Куман и Лапорта не демонстрируют единства.

После разгромного поражения от Бенфики (0:3) Лапорта спустился в раздевалку, чтобы поддержать футболистов. Рональда Кумана в это время там не было – президент общался с игроками без главного тренера, сообщает Mundo Deportivo.

Сам наставник понимает, что может покинуть свой пост в ближайшее время. По его словам, игроки Барселоны поддерживают своего тренера, а вот доверия от клуба он не ощущает.

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"Если мы дважды обыграем Динамо, а Бавария покажет свой уровень против Бенфики, то Барселона может выйти в плей-офф ЛЧ. Тогда у нас будет 6 очков и домашний матч с Бенфикой. Я верю в нас и чувствую поддержку футболистов. Поддерживает ли меня клуб ? Не знаю.

Не могу ничего сказать о своем будущем, потому что не знаю позиции руководства Барселоны. Это зависит не от меня. Для любого тренера ситуация будет сложной, если проиграть два стартовых матча ЛЧ", – подытожил Куман.

Следующим соперником Барселоны в ЛЧ станет киевское Динамо. Поединки запланированы на 20 октября и 2 ноября.

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