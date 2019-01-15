К'єлліні: Роналду часто руйнував мої мрії, але зараз у нас спільна ціль

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні зізнався, що не надто добре ставився раніше до Кріштіану Роналду.

"Кріштіану забив багато голів. Він часто забивав нам і багато раз руйнував мої мрії. Так було в Кардіффі, Мадриді, Турині. Раніше перемога в Лізі чемпіонів була мрією. Тепер – це мета, тому що Роналду – найкращий гравець в світі, і він у нас.

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У нього фантастичні навички. Його ставлення до футболу, те, як він працює, готується до матчу, як живе кожен день, все це може допомогти нам. Команда з його приходом змінилася.

Перші три місяці вийшли майже досконалими. Думаю, Ювентус є одним з фаворитів Ліги чемпіонів, нарівні з Барселоною, Манчестер Сіті, Реалом, Баварією. Але є ще ПСЖ і Атлетіко. Ці команди теж можуть виграти", – цитує К'єлліні ВВС Sport.

В поточному сезоні Серії А Роналду провів 19 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 6-ма асистами.

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