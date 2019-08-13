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Квалификация Лиги чемпионов: Селтик уступил Клужу, Аякс вырвал победу над ПАОКом, Порту вылетел от Краснодара

13 августа 23:58 214 Читати українською
Квалификация Лиги чемпионов: Селтик уступил Клужу, Аякс вырвал победу над ПАОКом, Порту вылетел от Краснодара
Сенсации в Лиге чемпионов

Состоялись первые ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации, ответные матчи

Карабах – АПОЭЛ – 0:2 (первый матч – 2:1)

Голы: Де Винченти, 34, Матич, 68

Русенборг – Марибор – 3:1 (первый матч - 3:1)

Голы: Содерлунд, 53, Кондрасен, 61, 81 - Ванскас, 45+2

Копенгаген – Црвена Звезда – 1:1 – пенальти – 6:7 – (первый матч – 1:1)

Голы: Н'Дойє, 45 – Боакье, 17

Аякс – ПАОК – 3:2 – (первый матч – 2:2)

Голы: Тадич, 43 (п), 85 (п), Тальяфико, 79 – Бисесвар, 23, 90+4

ЛАСК – Базель – 3:1 – (первый матч – 2:1)

Голы: Ранфтль, 59, Джогингер, 89, Рогуз, 90+4 – Адеми, 80

Олимпиакос – Башакшехир – 2:0 – (первый матч – 1:0)

Голы: Семеду, 75, Вальбуэна, 78 (п)

Селтик – Клуж – 3:4 – (первый матч – 1:1)

Голы: Форест, 51, Эдуард, 51, Кристи, 76 – Дик, 27, Омрани, 74, 80, Тукудин, 90+7

Порту – Краснодар – 2:3 – (первый матч – 1:0)

Голы: Зе Луиш, 57, Диас, 76 – Вильена, 3, Сулейманов, 13, 34

Динамо свело матч с Брюгге к феерической ничьей и вылетело из Лиги чемпионов

Карабах дома не сумел удержать преимущество, добытое на выезде, и вылетел из турнира. АПОЭЛ в следующем раунде сыграет против победителя пары ПАОК/Аякс.

Русенборг снова одолел Марибор со счетом 3:1 и плей-офф квалификации ЛЧ встретиться с сильнейшим в противостоянии Динамо Загреб/Ференцварош.

Аякс в супертяжелом поединке одолел ПАОК. ЛАСК во второй раз обыграл Базель, а Олимпиакос – Башакшехир. Селтик без Марьяна Шведа, который не попал даже в заявку, уступил Клужу. Порту на своем поле неожиданно проиграл российскому Краснодару. Црвена Звезда в серии послематчевых пенальти одолела Копенгаген.

blog_ava
Луческу однозначно ответил о возможности возглавить Динамо
13 августа
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