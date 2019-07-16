Квалификация Лиги чемпионов: Калью под руководством экс-тренера Карпат и с украинцем в составе одолел Шкендию

Квалификация Лиги чемпионов: Калью под руководством экс-тренера Карпат и Черноморца и с украинцем в составе одолел Шкендию

Эстонский Нимме Калью неожиданно переиграл северномакедонскую Шкендию в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 1–й квалификационный раунд

Шкендия – Калью – 1: 2 (первый матч – 1:0)

Голы: Ибраими, 62 (пенальти) – Угге, 6, Лилиу, 90+1

Сабуртало – Шериф – начало в 20:30 (3:0)

Валлетта – Дюделанж – начало в 21:00 (2:2)

Торсхавн – ГИК – начало в 21:00 (0:3)

Фероникели – Нью Сейнтс – начало в 21:45 (2:2)

Црвена Звезда – Судува – начало в 21:45 (0:0)

Подопечные Романа Кожуховского повели в счете уже в дебюте матча, когда Угге удачно сыграл головой после подачи углового. Во втором тайме Шкендия отыгралась – Ибраими уверенно реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой. Однако, под занавес поединка фортуна улыбнулась Калью. На 90+1-й минуте Лилиу головой завершил затяжную комбинацию эстонцев, которые вышли в следующую стадию благодаря правилу выездного гола. Все 90 минут за гостей сыграл украинец Андрей Маркович.