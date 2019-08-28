Квалификация ЛЧ: Олимпиакос разобрался с Краснодаром, Динамо Загреб и Црвена Звезда тоже добыли путевки в групповой этап

Определились первые три победителя последнего раунда квалификации Лиги чемпионов 2019/20.
Лига чемпионов, плей-офф квалификации, вторые матчи
Краснодар – Олимпиакос – 1:2 (первый матч – 0:4)
Голы: Уткин, 10 – Эль-Араби, 11, 48
Русенборг – Динамо Загреб – 1:1 (0:2)
Голы: Акинтола, 11 – Гояк, 71
Црвена Звезда – Янг Бойз – 1:1 (2:2)
Голы: Вуканович, 59 – Эль Фарду, 82 (аг)
Путевки в групповой этап добыли те команды, которые обеспечили себе преимущество в первых матчах.
Краснодару после разгромного поражения в Пирее могло помочь только чудо. Вечера чудес не случилось, хотя "быки" и смогли открыть счет в дебюте встречи. Впрочем, их счастье длилось недолго – уже через несколько секунд Эль-Араби сравнял счет. Марокканец решил не останавливаться и в начале второго тайма оформил дубль, который обеспечил Олимпиакосу победу в гостевой игре.
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Русенборг также хотел было сделать заявку на камбэк, но и здесь обошлось без сюрпризов. Загребское Динамо смогло справиться с напряжением после пропущенного гола, а во втором тайме забило мяч, который не оставлял шансов норвежцам.
Единственным противостоянием с признаками интриги стал матч Црвены Звезды и Янг Бойза. В середине второго тайма сербы забили важный гол в домашних стенах, который существенно упрощал их положение. Чемпионы Швейцарии долго не могли пробить редуты хозяев, пока те сами не натворили беды. Эль Фарду неудачно подставил голову под удар соперника и срезал мяч в собственные ворота. Впрочем, этого оказалось мало, и в группе Лиги чемпионов будут играть подопечные Владена Милоевича.