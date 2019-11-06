Курйозний пас Відаля головою – момент дня у Лізі чемпіонів

Півзахисник Барселони Артуро Відаль запам'ятався курйозною передачею в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Славії.

Півзахисник Барселони Артуро Відаль запам'ятався екстраординарною передачею в матчі Ліги чемпіонів проти Славії.

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Чилієць послизнувся в оточенні двох захисників, але віддав пас на Мессі, вже впавши на газон. Саме цю передачу УЄФА обрав найкращим моментом дня у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Барселона сенсаційно втратила очки в матчі зі Славією на Камп Ноу (0:0).

Барселона не змогла переграти Славію у рівному матчі на Камп Ноу